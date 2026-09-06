Пьяный водитель без прав насмерть сбил ребёнка в Красноярском крае
В селе Шалинское Красноярского края произошло трагическое ДТП. Ребёнок погиб под колёсами автомобиля, сообщила региональная Госавтоинспекция в Телеграм-канале.
Авария случилась на улице Щетинкина. Водитель «Лады Приоры», двигаясь на высокой скорости, сбил восьмилетнего мальчика. В момент ДТП ребёнок шёл по дороге в попутном направлении. Как уточнили в ведомстве, мальчик скончался от полученных травм по пути в больницу.
После наезда автомобиль врезался в припаркованную машину марки Honda. Сотрудники правоохранительных органов установили, что виновник аварии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и при этом не имел водительских прав.
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