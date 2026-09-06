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Свыше 80 человек эвакуировали из учебных заведения под Оренбургом

Фото: iStock/O_Lypa

В Оренбургской области из‑за пожара эвакуировали свыше 80 человек из двух учебных учреждений. Об этом проинформировало правительство региона в мессенджере «Макс».



Возгорание возникло в СНТ «Заря». Из‑за сложных погодных условий огонь перекинулся на земли государственного фонда, расположенного на территории Соль‑Илецкого участкового лесничества.

В целях безопасности из Соль‑Илецкого индустриально‑технологического техникума вывели 60 человек. Также спасатели организовали эвакуацию из специальной школы для мальчиков: оттуда вывели 22 человека, среди которых — 21 ребёнок. Для ликвидации пожара задействовали 30 специалистов и 18 единиц спецтехники.

Александр Огарёв

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