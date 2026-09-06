В Чебоксарах мотоциклист на полной скорости влетел в иномарку и погиб

06 сентября 2026, 01:35

Мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Чебоксарах

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Чебоксарах на Марпосадском шоссе произошла смертельная авария с участием мотоциклиста и автомобиля Volkswagen. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора.