В Чебоксарах мотоциклист на полной скорости влетел в иномарку и погиб
В Чебоксарах на Марпосадском шоссе произошла смертельная авария с участием мотоциклиста и автомобиля Volkswagen. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора.
Как проинформировала пресс-служба городского УМВД в Телеграм-канале, инцидент случился 5 сентября примерно в 16:00. Согласно кадрам с камеры, 35‑летний байкер проигнорировал запрещающий сигнал светофора при проезде перекрёстка и на высокой скорости врезался в легковой автомобиль.
Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. По данным ведомства, в текущем году за ним числилось четыре нарушения ПДД — три из них связаны с превышением скорости.
Известно, что мотоцикл был оформлен на погибшего, а сам водитель имел действующее водительское удостоверение. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
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