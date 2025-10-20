В Ярославле водитель снёс памятники и ограждения на кладбище и скрылся

20 октября 2025, 18:59

Фото: iStock/mpalis

В Ярославле полиция разыскивает водителя, который ночью на своём автомобиле повредил несколько памятников и ограждений на Осташинском кладбище, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России.