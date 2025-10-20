В Ярославле водитель снёс памятники и ограждения на кладбище и скрылся
В Ярославле полиция разыскивает водителя, который ночью на своём автомобиле повредил несколько памятников и ограждений на Осташинском кладбище, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России.
По предварительным данным, инцидент произошел минувшей ночью, в 01:50. Водитель автомобиля Chevrolet совершил наезд на ограждения и памятники, расположенные ближе к дороге, после чего уехал с места ДТП.
Правоохранители сейчас устанавливают личность нарушителя. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, несколько объектов на кладбище получили повреждения. Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, обратиться в ведомство.
