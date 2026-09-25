Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП под Хабаровском
В Облученском районе на федеральной автодороге Чита — Хабаровск случилось серьёзное дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом Об этом сообщили в Телеграм-канале полиции ЕАО.
По предварительным данным, 22‑летний водитель автомобиля «Ниссан Пульсар» не справился с управлением. Установлено, что мужчина не имел водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате машина съехала в придорожный кювет и опрокинулась.
Водитель получил телесные повреждения. 27‑летний пассажир, который находился на переднем сиденье, скончался на месте. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
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