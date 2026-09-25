Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП под Хабаровском

25 сентября 2026, 04:31

Один человек погиб в в ДТП на трассе Чита — Хабаровск

Фото: iStock/Iulianna Est

В Облученском районе на федеральной автодороге Чита — Хабаровск случилось серьёзное дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом Об этом сообщили в Телеграм-канале полиции ЕАО.