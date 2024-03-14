Забившие прохожего из-за сигареты российские подростки получили сроки

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В Якутске суд вынес приговор троим молодым людям за два убийства, одно из которых было совершено до 18-ти лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении СК РФ по Республике Саха (Якутия).
Юноши получили от 8 до 19 лет тюремного заключения.
По версии следствия, первую расправу осужденные совершили в ночь на 30 мая 2021 года. Еще в подростковом возрасте после употребления алкоголя в подъезде по пути в магазин они встретили мужчину, у которого попросили сигарету. После отказа они сильно избили прохожего, из-за чего он впоследствии скончался.
В августе 2021 года компания явилась домой к знакомому и накинулась на него с кулаками. Спустя несколько дней они вернулись к пострадавшему и еще раз избили его. Полученные им травмы стали для мужчины летальными.
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По версии следствия, первую расправу осужденные совершили в ночь на 30 мая 2021 года. Еще в подростковом возрасте после употребления алкоголя в подъезде по пути в магазин они встретили мужчину, у которого попросили сигарету. После отказа они сильно избили прохожего, из-за чего он впоследствии скончался.
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Алина Юрчак