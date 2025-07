Журналист нашел труп девочки в Бразилии при съемках репортажа о ее пропаже

20 июля 2025, 19:22

Журналист нашел труп девочки в реке во время съемок репортажа о ее пропаже

Фото: istockphoto/piccaya

Журналист, снимавший репортаж о пропаже девочки в бразильском штате Мараньян, случайно обнаружил ее труп. Об этом сообщил портал Need To Know (NTK) в воскресенье, 20 июля.





В материале сказано, что 13-летняя Раисса из муниципального округа Бакабал отдыхала с друзьями на реке Меарин в июне и пропала. По основной версии, ребенок захлебнулся, однако его тело не обнаружили. Журналист Ленилдо Фразао приехал на место происшествия. Мужчина вошел в воду по примерно грудь, чтобы показать глубину речки, продолжая репортаж. Затем его нога коснулась чего-то под водой.





«Кажется на дне что-то есть. Нет, дальше я не пойду, мне страшно. Похоже на руку, может, это она? Но это может быть и рыба», — сказал репортер, выбираясь из воды.