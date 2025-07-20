Times: единственный выживший при крушении самолета в Индии страдает от кошмаров

20 июля 2025, 18:56

Фото: iStock/Diy13

Единственный выживший при крушении Boeing 787 Dreamliner страдает от ночных кошмаров и чувства вины. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на его родственников.





Британец Вишваш Рамеш не может нормально спать — видит во сне тот злополучный рейс, из-за которого погибли 240 человек и его брат. Примечательно, что сам мужчина серьезно не пострадал — отделался ссадинами и испугом. После катастрофы он даже смог дойти до машины скорой помощи. Однако страшны оказались не столько физические травмы, сколько душевная. Британец до сих пор не может отойти от пережитого и вернуться домой. Сейчас он проходит реабилитацию в Индии.

«Для него трудное испытание — принять тот факт, что он единственный из 242 пассажиров и членов экипажа, кому удалось выжить», — рассказал его племянник.