Двухлетняя девочка выпала из окна дома в Дагестане и выжила
Двухлетняя девочка выжила после падения из окна частного дома в Дагестане. Как сообщила региональная прокуратура, инцидент произошел в воскресенье утром, 20 июля, на улице Мирзабекова.
Пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали в клиническую больницу республики. Состояние ребенка не уточняется. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование находится на контроле прокуратуры.
Накануне стало известно, что на Большом Рогожском переулке в Москве дерево упало на коляску с ребенком. Уточнялось, что он выжил, но получил ли травмы — неизвестно. В начале текущего месяца похожий случай произошел в Ярославле. На 12-летнего ребенка упали дерево и столб.
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