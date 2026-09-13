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Появились сведения о пропавшей в КЧР группе туристов

Спасатели обнаружили пропавших в КЧР туристов
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Карачаево‑Черкесии обнаружили шестерых туристов, которые пропали в районе Архыза. Об этом сообщил источник газеты «Известия».



Группа перестала выходить на связь вечером 12 сентября. Это случилось на обратном пути. Туристы двигались от Софийских озёр в сторону Архыза и не прибыли в точку сбора в назначенное время, из‑за чего организовали их поиски.

По данным источника, все шестеро найдены, медицинская помощь никому не требуется. Прочие детали инцидента пока не раскрываются.

Ранее житель Ленинградской области ушёл в лес за грибами и не вернулся. Спасатели организовали поисковую операцию и применили беспилотник, чтобы в кратчайшие сроки обнаружить пропавшего мужчину.

Александр Огарёв

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