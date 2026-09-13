Появились сведения о пропавшей в КЧР группе туристов
В Карачаево‑Черкесии обнаружили шестерых туристов, которые пропали в районе Архыза. Об этом сообщил источник газеты «Известия».
Группа перестала выходить на связь вечером 12 сентября. Это случилось на обратном пути. Туристы двигались от Софийских озёр в сторону Архыза и не прибыли в точку сбора в назначенное время, из‑за чего организовали их поиски.
По данным источника, все шестеро найдены, медицинская помощь никому не требуется. Прочие детали инцидента пока не раскрываются.
Ранее житель Ленинградской области ушёл в лес за грибами и не вернулся. Спасатели организовали поисковую операцию и применили беспилотник, чтобы в кратчайшие сроки обнаружить пропавшего мужчину.
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