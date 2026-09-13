Два человека пострадали в результате массовой аварии в Подмосковье
В подмосковном Чехове произошло массовое ДТП. В результате столкновения пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по региону.
Авария случилась в субботу на улице Чехова. По предварительной информации ведомства, автомобиль «Москвич 3» столкнулся с тремя другими транспортными средствами.
Как уточнили в канале ГУ МВД на платформе «Макс», за медицинской помощью обратились два человека. В настоящий момент сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Барнауле иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Жертвами дорожной аварии стали два человека, ещё трое пассажиров пострадали.
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