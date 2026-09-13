Достижения.рф

Два человека пострадали в результате массовой аварии в Подмосковье

Фото: iStock/Anton Novikov

В подмосковном Чехове произошло массовое ДТП. В результате столкновения пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по региону.



Авария случилась в субботу на улице Чехова. По предварительной информации ведомства, автомобиль «Москвич 3» столкнулся с тремя другими транспортными средствами.

Как уточнили в канале ГУ МВД на платформе «Макс», за медицинской помощью обратились два человека. В настоящий момент сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Барнауле иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Жертвами дорожной аварии стали два человека, ещё трое пассажиров пострадали.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0