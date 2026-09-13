В Нью-Йорке неизвестный застрелил двух человек на детской площадке
В Бруклине (Нью‑Йорк, США) на детской площадке произошло убийство. Два человека скончались в результате стрельбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление города.
По данным ведомства, силовики прибыли на место происшествия и обнаружили мужчин в возрасте 33 и 35 лет с огнестрельными ранениями. Пострадавших экстренно доставили в больницу, однако спасти их не удалось.
В настоящий момент полиция никого не задержала по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование обстоятельств трагедии.
Ранее в Дагестане мужчина открыл стрельбу по бывшей супруге в одном из ресторанов. В результате инцидента погибли две женщины.
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