Пьяный водитель сбил девочку-подростка и врезался в дом в Калининграде
В Калининграде автомобиль под управлением нетрезвого водителя сбил девочку-подростка и врезался в жилой дом. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция 39» на платформе MAX.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 19:14 по местному времени (20:14 мск) на улице Черняховского. За рулём «Пежо» находился мужчина 1975 года рождения с признаками алкогольного опьянения, который не справился с управлением и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего врезался в здание.
Пострадавшую девочку-подростка госпитализировали с различными телесными повреждениями. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины аварии. Подчеркивается, что окончательное решение и юридическая оценка по факту случившегося будут даны по результатам полной проверки.
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