Пьяный водитель сбил девочку-подростка и врезался в дом в Калининграде

02 августа 2026, 23:54

Фото: кадр из видео канала в MAX «Госавтоинспекция 39»/@gibdd39

В Калининграде автомобиль под управлением нетрезвого водителя сбил девочку-подростка и врезался в жилой дом. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция 39» на платформе MAX.