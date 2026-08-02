Россиянку госпитализировали в Китае после убийства ядовитого жука
Россиянку госпитализировали в Китае после убийства ядовитого жука. Об этом пишет SHOT.
25-летняя жительница Таганрога Елизавета отдыхала в номере гостиницы в Шанхае. Внезапно она ощутила сильное жжение на руке, где сидел жук. Девушка прихлопнула его. На следующий день на этом месте появилось большое красное пятно, сопровождаемое сильной болью, напоминающей ожог. Через три дня кожа покрылась волдырями.
Местные врачи диагностировали у Елизаветы укус томката — ядовитого насекомого, внешне напоминающего муравья. Эти жуки не склонны к укусам, но при раздавливании выделяют мощный токсин педерин, вызывающий длительное воспаление. Если не обратиться за медицинской помощью вовремя, возможны осложнения в виде лихорадки и воспаления суставов.
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