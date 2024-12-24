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Пьяный водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся, девочка погибла

В Омской области пьяный водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Омской области пьяный водитель сбил женщину и санки с ребёнком, после чего скрылся с места аварии. Трёхлетняя девочка погибла от полученных травм, сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что во вторник в районе 9 утра 27-летний Егор Смирнов, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «Лада» по Пролетарской улице в районном посёлку Марьяновка. На полной скорости он снёс женщину, которая везла на санках свою маленькую дочь. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Прибывшая на место скорая пыталась реанимировать девочку, однако попытки были безуспешными – она скончалась. Её маму госпитализировали в тяжёлом состоянии.



Полицейские оперативно нашли виновника произошедшего. В ходе допроса он рассказал, что употребляет алкоголь, поскольку расстроен предстоящим разводом с женой, а также признался, что совершенно не помнит, как сбил мать с ребёнком.

Алкотестер показал, что в водителе более промилле алкоголя – это сильнейшее опьянение. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге девять младенцев госпитализировали после новогоднего утренника
24 декабря 2024, 11:37

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Девять младенцев госпитализировали после детского утренника в Екатеринбурге, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Отмечается, что в больницу попали младенцы 10-ти и 11-ти месяцев. Их госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. После осмотра врачи диагностировали у них «норовирус».

Отмечается, что 20 декабря родители самостоятельно организовали новогодний праздник в арендованной студии. Всего на мероприятии находились 27 взрослых и 24 ребёнка. Еду родители заказывали в доставке.

На празднике присутствовала мама с ребёнком, которая накануне обращалась за медицинской помощью. Однако болезнь ребёнка не стала поводом пропускать массовое мероприятия. У младенца также был выявлен «норовирус» второго типа, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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Житель Новой Каховки получил ранения во время обстрела со стороны ВСУ
24 декабря 2024, 10:36

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Мирный житель пострадал во время украинского обстрела города Новая Каховка в Херсонской области, всего за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли 40 артиллерийских ударов по левобережью Днепра.
Источник, рассказавший об обстреле РИА Новости, уточнил, что в дневное время украинская армия выпустила 24 артиллерийских снаряда по населённым пунктам, а ночью — ещё 16 снарядов. Всего за сутки под огонь попали 10 населённых пунктов.

Артобстрелам подверглись: Алешки, Новая Каховка, Степное, Каиры, Днепряны, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря, Голая Пристань.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ночью ВСУ попытались атаковать Мелитополь, противник использовал реактивные беспилотники самолётного типа.

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#херсонская область
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Прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть погибшие
При взрыве на заводе в турецкой провинции Балыкесир погибли не менее 12 человек
24 декабря 2024, 10:03

Фото: iStock/maki_shmaki

Во вторник в турецкой провинции Балыкесир прогремел мощный взрыв на заводе по производству взрывчатки, унесший жизни 12 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу, пишет РИА Новости.
«В результате взрыва на заводе в районе Кареси погибли 12 наших граждан, трое ранены», — цитирует заявление губернатора газета Sabah.

Устаоглу подчеркнул, что вероятность диверсии в данном случае исключена. На месте происшествия работают спасательные службы и правоохранительные органы. Власти проводят расследование причин взрыва, чтобы выяснить обстоятельства трагедии и обеспечить безопасность в регионе.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле накануне вечером из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00.

До этого шесть человек погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Татарстане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На северо-востоке Москвы женщина попала под трамвай и погибла
В проезде Дежнева в столице женщина попала под трамвай и погибла
24 декабря 2024, 09:55

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

На северо-востоке Москвы, в проезде Дежнёва, женщина поскользнулась и попала под трамвай. От полученных травм она скончалась на месте.
Как пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал «360», устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Из-за ДТП задерживаются трамваи № 17. Маршрут временно изменили.

Личность москвички сейчас выясняют, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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#москва
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Трое осуждённых сбежали из колонии в Нижнем Тагиле
24 декабря 2024, 09:37

Фото: iStock/OlFedv

В Нижнем Тагиле накануне вечером из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным источника канала, беглецы отбывали наказание за различные преступления. В списке беглецов:

— Торопов Д., 37 лет (осуждён за кражу);

— Грачёв А., 29 лет (осуждён за уничтожение имущества);

— Колбин А., 36 лет (осуждён за кражу).

В настоящее время более 20 сотрудников полиции и ФСИН активно участвуют в поисках осуждённых, прочесывая город и его окрестности. По факту побега проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что судно из РФ потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром после взрыва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#судно
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#рф
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Житель Красноярска протаранил десятки машин
В Красноярске мужчина повредил около 40 машин
24 декабря 2024, 09:31

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В одном из дворов в микрорайоне Солнечный в Красноярске мужчина на автомобиле повредил десятки машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства, местные жители остановили нарушителя и удерживали его до приезда полицейских.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В правоохранительных органах рассказали, что, по предварительной информации, повреждены около 40 автомобилей. Мужчина праздновал свой день рождения и решил покататься на машине в нетрезвом состоянии, сообщил собеседник агентства.

Водитель задержан, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

В соцсетях пользователи, ставшие свидетелями происшествия, пишут, что пьяный водитель двигался от дома №6 по Ольховой улице до дома №44 по улице Светлова, повредив по пути около 76 машин.

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#красноярский край
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Судно из РФ потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром после взрыва
24 декабря 2024, 09:12

Фото: iStock/PetruStan

В понедельник произошло крушение российского торгового судна Ursa Major в международных водах между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия, Испания) и городом Оран (Алжир). По информации издания Español, инцидент произошел после взрыва в машинном отделении судна, пишет РИА Новости.
На борту находились 16 членов экипажа. Четырнадцати морякам удалось спастись и их доставили в порт Картахены. Однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.

Судно Ursa Major под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, где должно было прибыть 22 января. В спасательных работах участвовали несколько судов, находившихся в этом районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.

Ursa Major — грузовое судно, построенное в 2009 году. В настоящее время продолжаются поисковые операции для нахождения пропавших моряков и выяснения причин крушения.

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#судно
#человек
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Шесть человек погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Татарстане
24 декабря 2024, 09:10

Фото: iStock/O_Lypa

В Елабужском районе Татарстана произошел трагический пожар на животноводческой ферме, унесший жизни шести человек. По данным Telegram-канала Baza, возгорание началось около 3 часов ночи в здании, где проживали рабочие.
На момент инцидента в доме находились 39 человек. Спасательные службы смогли локализовать и потушить огонь примерно через час. К сожалению, на месте происшествия были обнаружены тела шести погибших, среди которых пятеро — граждане Узбекистана.

Предварительная версия причин пожара указывает на нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии и определения виновных.

Ранее стало известно, что в Оренбурге произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#происшествия
#расследование
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В Сирии боевики подожгли рождественскую елку
Al-Watan: боевики-иностранцы сожгли рождественскую елку в сирийской Скальбии
24 декабря 2024, 08:18

Фото: iStock/Irina Khabarova

Группа иностранных боевиков подожгла рождественскую елку в христианском городе Скальбия, расположенном на севере сирийской провинции Хама. Об этом проинформировала местная газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины Скальбии, Магера Хаддада.
По словам Хаддада, восемь не сирийских граждан устроили поджог всего через два дня после установки ёлки. Отмечается, что службы безопасности уже задержали виновных. Помимо этого, настоятель также добавил, что рождественская елка и праздничная иллюминация будут восстановлены.

В Оренбурге произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений.

Загитовой отказали в гранте размером 74,8 миллиона рублей на «Алые паруса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ёлки
#взрыв
#ёлка
#инцидент
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