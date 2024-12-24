Пьяный водитель сбил женщину с ребёнком и скрылся, девочка погибла

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В Омской области пьяный водитель сбил женщину и санки с ребёнком, после чего скрылся с места аварии. Трёхлетняя девочка погибла от полученных травм, сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что во вторник в районе 9 утра 27-летний Егор Смирнов, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «Лада» по Пролетарской улице в районном посёлку Марьяновка. На полной скорости он снёс женщину, которая везла на санках свою маленькую дочь. После этого водитель скрылся с места происшествия.
Прибывшая на место скорая пыталась реанимировать девочку, однако попытки были безуспешными – она скончалась. Её маму госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Полицейские оперативно нашли виновника произошедшего. В ходе допроса он рассказал, что употребляет алкоголь, поскольку расстроен предстоящим разводом с женой, а также признался, что совершенно не помнит, как сбил мать с ребёнком.
Алкотестер показал, что в водителе более промилле алкоголя – это сильнейшее опьянение. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Прибывшая на место скорая пыталась реанимировать девочку, однако попытки были безуспешными – она скончалась. Её маму госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Полицейские оперативно нашли виновника произошедшего. В ходе допроса он рассказал, что употребляет алкоголь, поскольку расстроен предстоящим разводом с женой, а также признался, что совершенно не помнит, как сбил мать с ребёнком.
Алкотестер показал, что в водителе более промилле алкоголя – это сильнейшее опьянение. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова