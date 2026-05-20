Пьяный водитель укусил полицейского за ногу и пошел под суд
В Новосибирской области пьяный водитель напал на полицейского во время составления протокола. Об этом сообщила пресс-служба Барабинского районного суда на своем сайте.
Инцидент произошел 29 марта. Местного жителя Евгения М. остановили сотрудники ДПС, подозревая его в нарушении ПДД. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Когда его проводили в служебный автомобиль для освидетельствования, новосибирец начал вести себя неадекватно: нецензурно выражался, препятствовал оформлению документов и пытался без разрешения покинуть салон.
Когда мужчину заковали в наручники, он укусил одного из полицейских за правое бедро, причинив ему физическую боль. В результате инспектор получил ссадину на фоне кровоподтека.
В отношении сибиряка возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). Теперь ему предстоит ответить перед судом.
