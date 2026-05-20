Стало известно о 52 готовившихся нападениях на учебные заведения в России

В МВД заявили о предотвращении 52 нападений на учебные организации с начала года

С начала 2026 года удалось предотвратить 52 нападения на учебные организации в 29 регионах России. Об этом заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов на пленарном заседании форума «Антитеррор».





По его словам, которые приводит ТАСС, за этот период правоохранители зафиксировали семь фактов оправдания деятельности террористической организации «Колумбайн»*. Богданов уточнил, что самому младшему из пойманных подростков 11 лет, но в основном это дети 14–15 лет.

«В результате проведенных мероприятий с начала 2026 года предотвращено 52 факта нападения в учебных организациях в 29 регионах России», — сказал он.