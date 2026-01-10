В Удмуртии подросток влетел на снегоходе в опору ЛЭП и погиб
В Воткинском районе Удмуртии несовершеннолетний юноша погиб, влетев на снегоходе в опору линии электропрядачи. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошёл вечером 9 января неподалёку от дачного товарищества «Степаново». По предварительной информации, 17-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги на снегоходе и врезался в препятствие-опору ЛЭП.
Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.
