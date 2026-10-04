Россиянка получила смещение шейного позвонка после массажа в Таиланде
26-летняя россиянка Анастасия столкнулась со смещением шейного позвонка после массажа в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал SHOT, она ежедневно ходила на массаж в отпуске.
После возвращения в Москву в марте у девушки начались головокружения, усталость и панические атаки. Состояние ухудшилось: она почти не выходила из дома и 3–4 месяца не работала, принимая антидепрессанты.
Врачи выявили нарушение кровотока в сосудах, питающих мозг. Причиной стал подвывих сустава Крювелье между первым и вторым шейными позвонками. Анастасия предположила, что спровоцировало это резкое движение головы или шеи во время растяжки на массаже.
Реабилитация уже обошлась ей в 300 тысяч рублей, основное лечение заняло около пяти месяцев. Сейчас она чувствует себя лучше, но при сильных нагрузках головокружения возвращаются. Девушка не исключает, что теперь ей придётся постоянно наблюдаться у невролога.
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