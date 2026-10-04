Россиянка получила смещение шейного позвонка после массажа в Таиланде

04 октября 2026, 14:44

Фото: Istock/Lacheev

26-летняя россиянка Анастасия столкнулась со смещением шейного позвонка после массажа в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал SHOT, она ежедневно ходила на массаж в отпуске.