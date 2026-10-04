В Подмосковье неизвестные сожгли BMW во дворе жилого комплекса
В подмосковном Мисайлово неизвестные сожгли автомобиль BMW. Подробности приводит РЕН ТВ.
Инцидент произошёл во дворе жилого комплекса на улице Современников. Двое молодых людей приехали туда на такси.
Они вышли у отделения банка, подошли к припаркованной иномарке, облили капот горючей жидкостью и подожгли машину. Сначала очевидцы решили, что причиной возгорания стало замыкание аккумулятора.
Позже записи с камер наблюдения подтвердили умышленный поджог. В результате пожара BMW получила серьёзные повреждения. Полицейские осмотрели двор и искали улики. Поджигатели скрылись, сейчас правоохранители устанавливают их личности.
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