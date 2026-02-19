Достижения.рф

Девочка-гимнастка попала в реанимацию после падения с каната в театре Петербурга

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка попала в реанимацию после падения с трёхметровой высоты во время тренировки в детском театре. Об этом сообщает 78.ru.



Инцидент произошёл вечером в среду в театральной студии на проспекте Юрия Гагарина. У юной школьницы была репетиция перед выступлением. Когда девочка выполняла стойку на тросе, то потеряла равновесие и рухнула на маты. Отмечается, что страховки у нее не было.

Ребенка без сознания доставили в больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Сейчас пострадавшая находится в отделении реанимации. Других подробностей случившегося в материале пока не приводится.

Мария Моисеева

