Девочка-гимнастка попала в реанимацию после падения с каната в театре Петербурга
В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка попала в реанимацию после падения с трёхметровой высоты во время тренировки в детском театре. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошёл вечером в среду в театральной студии на проспекте Юрия Гагарина. У юной школьницы была репетиция перед выступлением. Когда девочка выполняла стойку на тросе, то потеряла равновесие и рухнула на маты. Отмечается, что страховки у нее не было.
Ребенка без сознания доставили в больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Сейчас пострадавшая находится в отделении реанимации. Других подробностей случившегося в материале пока не приводится.
