Пьяный житель Дмитрова взломал дверь супермаркета

В Харьковской области пропала шестилетняя Мирослава Третьяк, которая ушла гулять, но домой так и не вернулась. В результате поисков её нашли мертвой, а на теле были обнаружены признаки насилия. Позже правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в совершении этого страшного преступления. «Радио 1» расскажет о том, что произошло с Мирославой и какое наказание получил малолетний преступник.