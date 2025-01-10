Пьяный житель Дмитрова взломал дверь супермаркета

Фото: пресс-служба Росгвардии Подмосковья
Мужчину, незаконно проникшего в закрытый магазин, задержали в Дмитрове сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.
«Информация о незаконном проникновении в закрытый магазин поступила ранним утром. На место происшествия — в один из супермаркетов, расположенных на Советской улице, — немедленно прибыл экипаж группы задержания», — говорится в сообщении.Дверь магазина оказалась взломана, а внутри сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, находящегося в состоянии опьянения. Мужчина не смог внятно объяснить, почему он оказался в супермаркете.
Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по факту проникновения в супермаркет проводится проверка.
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