«Она всех во дворе достала»: за что и как 13-летний подросток убил шестилетнюю Мирославу и избежал наказания

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В Харьковской области пропала шестилетняя Мирослава Третьяк, которая ушла гулять, но домой так и не вернулась. В результате поисков её нашли мертвой, а на теле были обнаружены признаки насилия. Позже правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в совершении этого страшного преступления. «Радио 1» расскажет о том, что произошло с Мирославой и какое наказание получил малолетний преступник.
Неприятный сосед
28 июля в поселке Старый Салтов, расположенном недалеко от Харькова, пропала 6-летняя девочка по имени Мирослава. Она ушла на прогулку, взяв с собой велосипед, но долго не возвращалась домой. Мать Мирославы рассказала, что в тот день девочка играла со своей подругой, когда к ним присоединился соседский мальчик Богдан Федь.
Семья Мирославы была против общения мальчика с маленькими девочками и неоднократно высказывала свои претензии его родителям.
«Она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед обижает". Сказала, что он толкал её и выбросил обруч в виде рожек. Я сказала не трогать его и просто уйти и пообещала поговорить с его мамой, когда та придёт», — сообщила мама Миры Татьяна.
Ушла и не вернулась
Позже Мирослава вновь ушла гулять с подругой, но так с ней и не встретилась.
«А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она же к тебе пошла"», — рассказала мама погибшей.
Выяснилось, что девочка ушла с Богданом, после чего её больше никто не видел.
13-летний сосед Богдан жил в одном подъезде с Мирой. Когда мама девочки спросила у него, где её дочь, он сначала отрицал, что видел её, но затем сообщил, что Мира куда-то ушла.
Не получив чёткого ответа, Татьяна решила обратиться в полицию. В 18 часов родители Мирославы сообщили о пропаже девочки, и к поискам присоединились волонтёры из организации «Милена».
Жители улицы Некрасова рассказали, что полиция допрашивала Богдана, но он не предоставил никакой полезной информации. Подростка отпустили, и он присоединился к поискам девочки.
«Особо он не разговаривал. Кто-то попросил у него телефон, но Богдан не дал. Даже не разблокировал его. Но тогда никто не мог подумать, что с Мирославой случилось что-то плохое. Все надеялись, что ее найдут. И особого внимания на парня не обращали. А он все время пытался направить нас в какую-то другую сторону. Говорил, что нужно идти вон туда», — поделилась одна из жительниц.
Богдан Федь (фото: социальные сети)
Нашли без одежды
Поиски продолжались до поздней ночи, но спустя 12 часов Миру нашли. Полиция обнаружила одежду девочки, её шорты и нижнее бельё.
«Во время поисков люди нашли трусики и обувь, мы поняли, что произошло худшее. Я до 5:00 утра был возле того дома, но внутрь нас не пустили», — рассказал дедушка Миры.
Позже служебная собака обнаружила погибшую Мирославу в заброшенном здании. Девочке нанесли множество увечий.
Сотрудники полиции определили основного подозреваемого — тринадцатилетнего Богдана. Девочка была знакома с ним с самого рождения, так как они жили в одном многоквартирном доме. Мальчик часто проводил время с детьми младшего возраста, включая Мирославу и её одноклассницу Вику.
Полицейские задержали Богдана. В итоге подросток признался в том, что сделал.
«Богдан Ф. нанес многочисленные увечья Мирославе. Надругался раз до лишения жизни, и раз после», — установила судмедэкспертиза.
По словам Татьяны, на теле жертвы было обнаружено ДНК мальчика, а также его сумка, которой он пытался убить шестилетнюю девочку. Согласно результатам психиатрической экспертизы, подозреваемый «вменяем и осознает свои действия».
Мирослава Третьяк (фото: национальная полиция)
Издевался над животными
Тринадцатилетний Богдан — младший из пяти детей в многодетной семье. Из-за своего агрессивного поведения он уже попадал в поле зрения полиции.
Кроме того, сообщается, что мальчик издевался над животными и в четвёртом классе лишил жизни трёх щенков.
«Дрался, и кирпичами кидался, и палками. Внук с улицы пришел, лег и лежит. Я спрашиваю: "Что случилось?". Он отвечает: "Та с тем дурачком лучше не играть". Рассказал, что тот подбежал сзади и как замахнулся палкой», — вспоминает соседка.
Женщина подчеркнула, что мама подростка злоупотребляет алкоголем и избивает свою старшую дочь. Богдан же, в свою очередь, был любимчиком. Кроме того, он, как и его мать, тоже наносил сестре побои.
Однако в сельсовете сообщили, что семья не состояла на учёте у социальных служб.
Ещё одно уголовное дело
Мама Богдана утверждает, что её сын не мог совершить подобное преступление. Представитель семьи Мирославы Третьяк, адвокат Артём Донец утверждает, что глава Старосалтовского посёлка знал об агрессивном поведении подростка, подозреваемого в нападении на девочку.
«У нас есть документы, они у нас появились уже после принятия постановления Волчанским судом – о том, что сельский совет и управление социальной защиты знали и друг другу сообщали об этом парне. Поэтому, думаю, будет еще одно уголовное производство. Есть документальные подтверждение, и они добавлены как одно из оснований апелляционной жалобы», — сообщил Донец.
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Ни в чём не виноват
Правоохранительные органы начали уголовное производство. Пока полиция беседовала с матерью, старшая сестра пыталась оправдать брата через ТВ.
В эфире телешоу Богдан рассказал подробности трагедии и назвал виновного в смерти Мирославы. Аудиозапись разговора предоставила его сестра. По словам мальчика, взрослый мужчина на мотоцикле попросил его привести девочку к заброшенному зданию, пообещав разобраться с ней.
«Она всех во дворе достала», — поделился Богдан.
Соседи сообщили, что во время поисков Миры Богдан уводил группу от места преступления. Мама Богдана уверена, что кто-то взрослый точно замешан в преступлении.
«Я не верю, что это мой сын сделал. И сердце мое чувствует, что это не он. Я боюсь самосуда. Пожалуйста, найдите настоящего душегуба», — сказала она.
Мать подозреваемого Галина сообщила, что её сын вернулся домой в панике и начал стирать свою одежду. Однако она не обратила внимания на его поведение.
Семья подростка предполагает, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин, которые недавно вышли из тюрьмы. Один из них был осуждён за насилие в отношении несовершеннолетней родственницы, а другой неоднократно флиртовал с пятнадцатилетней сестрой Богдана.
Мужчины дали показания полиции, но единственным официальным подозреваемым остаётся тринадцатилетний Богдан.
Дом, в котором жил предполагаемый убийца (фото: национальная полиция)
Решение суда
Волчанский районный суд Харьковской области принял решение о применении к 13-летнему подростку меры пресечения в виде помещения его в детский распределительный центр на 30 дней.
После вынесения приговора мальчику назначили три года обучения в специализированной школе. Татьяна считает приговор несправедливым. Она рассказала, что во время судебного процесса семью человека, убившего её ребёнка, охраняли сотрудники полиции.
«Знаете, у меня было желание его отправить на тот свет там же, в суде. Я даже спрашивала: что мне будет, если я отомщу за своего ребенка. Мне сказали: пожизненное. Сдержало то, что у меня ещё один ребенок. Вы не представляете, как сейчас мы живем. Я плачу каждый день. Я до сих пор слышу её голосок, как она меня зовет "мамочка"», — рассказала мама погибшей.
Она продолжает надеяться, что справедливость восторжествует и виновный будет наказан. Татьяна призналась, что никогда не сможет простить убийцу своей дочери и его семью. Они стали для неё врагами.
«Он не подсудного возраста — 13 лет. Но лично я бы его на пожизненное посадила. Сделал по-взрослому, отвечай по-взрослому. Я его никогда не прощу. Простила бы, если бы он вернул мне живую дочь, но это не возможно», — поделилась женщина.
Семья Мирославы Третьяк требовала 100 млн гривен компенсации за моральный ущерб, обвиняя государственные структуры в бездействии. Суд отклонил иск.
30 июля в Старом Салтове Миру похоронили.
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