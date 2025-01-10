В подмосковном кондитерском цехе нашли более 20 нелегалов из Латинской Америки

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Более 20 мигрантов-нелегалов из Латинской Америки выявили полицейские в ходе проверки цеха по производству конфет в Ногинске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда было полицейские выявили 22 приезжих из одной из стран Латинской Америки, которые незаконно работали в России, при этом 20 из них находились на территории нашей страны нелегально», — говорится в сообщении.Нелегалов привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого. Всех их выдворят из России.
В настоящее время полиция проводит административное расследование в отношении работодателя по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».
Читайте также:
Площадь пожара в промзоне Гатчины стремительно растет
Суд оштрафовал россиянина за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь
В Якутии осудили воспитателя за серьезную травму ребенка-инвалида
Лев Каштанов