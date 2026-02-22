Мощный взрыв прогремел в украинском Львове
Около 14 человек пострадали в результате сильного взрыва во Львове. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информацию, полученную от местных властей.
Всех раненых оперативно госпитализировали. По данным полиции, среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов. Как стало известно позже, женщина-полицейский скончалась от серьезных травм.
Случившееся прокомментировал мэр города Андрей Садовый. По его словам, взрыв является террористическим актом.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. В ведомстве заявили, что украинский агент планировал кровавую акцию к 23 февраля.
