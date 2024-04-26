Пьяный житель Подмосковья разгромил стоматологический кабинет

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
39-летний нетрезвый житель Павловского Посада пришёл в одну из подмосковных стоматологических клиник лечить зубы, а когда получил отказ, рассвирепел, напал на врача и начал крушить кабинет, дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы прибыли в медицинское учреждение по сигналу тревоги. Сотрудник стоматологической клиники рассказал, что отказался проводить лечение мужчине, явившемуся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ответ визитёр повел себя агрессивно, начал угрожать врачу расправой, несколько раз ударил кулаком и разбил витрину с медикаментами», — говорится в сообщении.Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. По факту нападения проводитмя проверка.
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