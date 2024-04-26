Ещё одна детская жертва прокатных самокатов

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В Санкт-Петербурге 11-летнего мальчика сбил электросамокатчик. Ребенок получил разрыв селезенки. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.
Инцидент произошел вечером 23 апреля на проспекте Энгельса. Кроме того, у мальчика выявили внутрибрюшное кровотечение. Самокатчиком оказался 21-летний житель Томской области, его задержали. Следователями СК России возбуждено уголовное дело.
Ранее в Прикамье арестовали подростка по подозрению в жестоком убийстве женщины. Александра из поселка Яйва пропала 20 апреля. Муж рассказал, что в тот день она пошла с полуторагодовалой дочерью в гости к родителям. Днем отец женщины попросил её сходить накопать червей, поскольку собирался на рыбалку. Мать оставила ребенка, ушла за приманкой и больше не вернулась. 23 апреля в лесу нашли ее полуобнаженный труп.
Новые штрафы для электросамокатчиков утвердило правительство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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