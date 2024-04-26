Появилась информация о блогере, который призывал бомбить Кремль

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Центральный окружной военный суд приговорил блогера из Челябинска Алексея Сидорова к 2,5 года в колонии общего режима за призывы к террористической деятельности. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде отметили, что в качестве дополнительного наказания блогеру на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Штраф к Сидорову не применялся.
Напомним, что в Челябинске сотрудники УФСБ при участии полиции задержали блогера, который снял видео с экстремистскими призывами, где призывал украинцев убивать русских и громить Кремль.
Ранее сообщалось, что в Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)*. Ему заочно предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
Дарья Осипова