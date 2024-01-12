«Пьяное зверье»: Тиран пять часов убивал жену и попытался выдать это за несчастный случай

В Новомосковске Тульской области муж-тиран пять часов убивал жену, а смерть пытался выдать за несчастный случай. Об этом пишет «Слобода Тула».
В июле 2023 года 34-летний Олег Г. привез 28-летнюю Анастасию в областной перинатальный центр города Тулы из Новомосковска, а сам уехал. Когда ребенок родился, к нему явились полицейские с и просили почему супруга приехала в роддом с побоями. Он ответил, что жена неуклюжая и за несколько дней до родов ударилась лицом о качели, когда гуляла со своим старшим сыном от первого брака. Женщина подтвердила эту информацию. Она отметила, что ни родственниками, ни полиции не нужно лезть в её семью.
Через полгода ранее судимого за разбой Олега арестовали за убийство. На этот раз выдать следы побоев за неуклюжесть не получилось. Мужчина пять часов истязал девушку при ее старшем сыне.
По данным издания, 4 января пьяный Олег заставил Анастасию по телефону просить у знакомых денег на алкоголь. Ему что-то не понравилось в тоне жены и он начал ее избивать первыми попавшимися под руку предметами.
Читайте также:
Два трупа обнаружили на заброшенной даче Сталина в Мытищах
80-летний пенсонер-инвалид поругался с сиделкой и выстрелил в неё из обреза
В Москве задержали актёра из сериала «Склифосовский» Кибалюка с наркотиками
Через полгода ранее судимого за разбой Олега арестовали за убийство. На этот раз выдать следы побоев за неуклюжесть не получилось. Мужчина пять часов истязал девушку при ее старшем сыне.
«Жену бил, сына бил. Пьяное зверье, что тут скажешь. При этом когда трезвый — у него улыбка на лице, и поздоровается, и делами поинтересуется. Но как наступают выходные, так демон в нем просыпается, что ли. Командовал девкой, как хотел, запрещал общаться с кем-либо, кроме себя. Настя, если утрировать, и зимой и летом в солнечных очках ходила, чтобы синяки скрыть», — рассказали соседи погибшей.Мужчину арестовали, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Олег вину не признаёт и отказывается от дачи показаний.
Читайте также:
Два трупа обнаружили на заброшенной даче Сталина в Мытищах
Алина Юрчак