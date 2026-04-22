Пьяного Евгения Онегина задержали в Ленобласти
Мировой судья судебного участка № 142 Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Евгения Онегина, признав его виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Мужчине назначили штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок один год и восемь месяцев. Все произошло в ноябре 2025 года.
Согласно материалам дела, поздним вечером Онегина остановили на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. В салоне автомобиля вместе с ним находились жена и малолетний ребенок. Освидетельствование с помощью алкотестера показало наличие в выдыхаемом воздухе 0,790 миллиграмма алкоголя на литр.
В ходе судебного заседания установили, что ранее Онегин уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека.