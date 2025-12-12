Видевшие бесследно пропавших Усольцевых свидетели раскрыли новые детали их исчезновения

12 декабря 2025, 17:14

Aif.ru: Видевшие Усольцевых до исчезновения заявили, что семью не там ищут

Фото: iStock/Алексей Желтухин

Видевшие бесследно пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых свидетели раскрыли новые детали их исчезновения, заявив, что семью не там ищут. Об этом сообщает aif.ru.