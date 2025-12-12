Видевшие бесследно пропавших Усольцевых свидетели раскрыли новые детали их исчезновения
Видевшие бесследно пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых свидетели раскрыли новые детали их исчезновения, заявив, что семью не там ищут. Об этом сообщает aif.ru.
Семья Корчагиных поделилась своими наблюдениями: перед исчезновением Сергей, Ирина и Арина направились не в сторону горы Буратинка, где ведутся поиски уже несколько месяцев, а в совершенно другое место.
Они утверждают, что видели, как Сергей и Ирина Усольцевы вышли из автомобиля, который позже обнаружили волонтеры и представители правоохранительных органов. С ними присутствовали их дочь и собака породы корги. Примечательно, что Ирина была одета очень легко — в шорты и футболку.
Напомним, 28 сентября семья Усольцевых — Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь Арина и корги — отправились в поход. Последний раз их видели на пути к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, где густые леса и резкие перепады высот. После исчезновения семьи появились различные версии произошедшего: от побега за границу до нападения медвед
Читайте также: