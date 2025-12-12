Подросток заманил 7-летнюю девочку в лес, где изнасиловал её и удушил
Суд в Бонне (Германия) приговорил 15-летнего подростка к 3,5 годам лишения свободы за преступление против 7-летней девочки. Об этом сообщает Bild.
По информации обвинения, инцидент произошёл 5 мая в общине Даттенфельд. Подросток встретил девочку на улице, после чего заманил её в близлежащий лес. Там он совершил изнасилование, а затем душил ребёнка около минуты, пока она не потеряла сознание.
Суд провёл процесс в закрытом режиме, поскольку обе стороны являются несовершеннолетними. Подсудимый находится под стражей с мая. Он признал свои действия, но отрицал намерение лишить девочку жизни. Вопрос о возможной апелляции со стороны защиты или обвинения остаётся открытым.
