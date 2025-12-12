Подросток заманил 7-летнюю девочку в лес, где изнасиловал её и удушил

12 декабря 2025, 16:33

15-летний житель Германии получил 3,5 года за нападение на 7-летнюю девочку

Фото: Istock/Sebastian Gorczowski

Суд в Бонне (Германия) приговорил 15-летнего подростка к 3,5 годам лишения свободы за преступление против 7-летней девочки. Об этом сообщает Bild.