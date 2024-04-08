«Бреши будут увеличиваться»: В США осознали слабость ПВО ВСУ на фоне ситуации в Часов Яре

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Российским военным удаётся наносить удары по украинским позициям с рекордно близкого расстояния из-за слабости ПВО ВСУ, об этом пишет американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes.
«Теперь некоторые российские истребители летают гораздо ближе к линии фронта и атакуют ракетами малой дальности», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Экс.
Отмечается, что ранее ВС РФ использовали крылатые бомбы, удары которыми наносятся с дальнего расстояния. Однако, из-за истощения запасов снарядов у Вооружённых сил Украины, российская армия способна бить по позициям ВСУ с всё более близкого расстояния.
«Эти бреши будут увеличиваться по мере того, как заканчиваются боеприпасы ПВО», — в завершении отметил обозреватель.
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Евгения Парфентьева