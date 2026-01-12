12 января 2026, 00:38

SHOT: три россиянки пострадали в результате нападения в Каире

Фото: iStock/wutwhanfoto

В столице Египта три туристки из России подверглись нападению в арендованной квартире. Злоумышленник, вооружённый отвёрткой и болторезом, ворвался в жильё, намереваясь совершить разбой и изнасилование, пишет Телеграм-канал SHOT.