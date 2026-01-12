Три россиянки пострадали в результате нападения в Каире
В столице Египта три туристки из России подверглись нападению в арендованной квартире. Злоумышленник, вооружённый отвёрткой и болторезом, ворвался в жильё, намереваясь совершить разбой и изнасилование, пишет Телеграм-канал SHOT.
По данным следствия, преступник заранее выследил девушек и дождался их возвращения в квартиру. Ворвавшись в помещение, он начал угрожать им.
В результате нападения одна девушка получила рваную рану, а вторая – сломала бедро. Третья пострадавшая упала с балкано третьего этажа, пытаясь спастись от насильника. Сведения о её состоянии уточняются.
Местные полицейские оперативно задержали подозреваемого. На допросе он признался в попытке ограбления и изнасилования.
