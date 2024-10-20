Пять человек погибли в ДТП с фурой в Домодедове

ДТП на 175-м км автодороги А-107 в Домодедове (фото: Telegram-канал ГУ МВД РФ по Московской области)
Пять человек погибли в ДТП с легковым автомобилем и фурой на автодороге А-107 в подмосковном Домодедове. Об этом ГУ МВД РФ по Московской области сообщило в своём официальном Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в воскресенье в 07:25 на 175-м километре трассы. По предварительной весрии, водитель 1999 года рождения, находящийся за рулём автомобиля Lada «Приора», выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком Scania.
В результате ДТП погиб сам водитель легковушки и четыре его пассажира.
В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего. На данной участке трассы работают сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ). Движение на трассе затруднено, водителей призывают искать объездные пути.
Читайте также:
В автомобиле в Домодедово обнаружили тела мужчины и женщины
В Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и газель
ДТП с участием двух машин произошло на Волгоградском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб сам водитель легковушки и четыре его пассажира.
В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего. На данной участке трассы работают сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ). Движение на трассе затруднено, водителей призывают искать объездные пути.
Читайте также:
В автомобиле в Домодедово обнаружили тела мужчины и женщины
В Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и газель
ДТП с участием двух машин произошло на Волгоградском проспекте в Москве
Анастасия Чинкова