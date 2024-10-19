ДТП с участием двух машин произошло на Волгоградском проспекте в Москве

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Авария с участием двух автомобилей произошла на Волгоградском проспекте в столице, сообщили в Дептрансе.
«На Волгоградском проспекте в районе дома 43 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы», — сказано в публикации в Telegram-канале ведомства.Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших сейчас уточняют. Инцидент затруднил движение на некоторое время, однако позже его восстановили.
Ранее сообщалось, какого популярного рэпера зарезали в Челябинске. Уточнялось, что все произошло во время распития спиртных напитков в подъезде. Следователи в настоящее время разбираются в причинах произошедшего. Уголовное дело уже открыто.
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Никита Кротов