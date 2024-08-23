Гладков: ВСУ ударили по трем авто и комбайну дронами

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по трём автомобилям и комбайну в Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.
«В селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывных устройств с двух беспилотников были повреждены два легковых автомобиля. Также повреждения получила ГАЗель в селе Черемошное — у транспортного средства оказались разбиты стёкла, повреждены кузов и колёса», — говорится в сообщении.
Кроме того, беспилотник атаковал комбайн в селе Графовка Шебекинского городского округа.
В результате атак никто не пострадал. На местах происшествий работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Ночью 23 августа Украина пыталась атаковать Белгородскую область четырьмя беспилотниками — их перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Также три летательных аппарата были сбиты над Курской областью.
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Мира Полтева