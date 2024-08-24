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При атаке украинского дрона на белгородский поселок Малиновка пострадал мужчина

Гладков: житель поселка Малиновка получил ранение в результате удара дрона ВСУ
24 августа 2024, 07:42
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ атаковали дроном поселок Малиновка Белгородского района, в результате чего местный житель получил ранение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что мужчина получил осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра. Уточняется, что пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.

Также, по словам Гладкова, в одном из частных домов выбило окна.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
Подпольщик рассказал об ударе авиабомбой по собиравшимся в Курскую область военным ВСУ
Подпольщик Лебедев: по собиравшимся в Курскую область бойцам ВСУ нанесли удар
24 августа 2024, 08:22

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по скоплению военных ВСУ в Юнаковском сельском совете в Сумской области был нанесен удар авиабомбой. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что прилет произошел в четыре часа утра. По словам Лебедева, ударом ФАБ были ликвидированы украинские боевики которые собирались идти в Курскую область.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны атаковали автомобиль с офицерами ВСУ в Великой Писаревке и грузовик с живой силой в районе города Середины-Буды в Сумской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#автомобиль
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Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты «Искандер» на его спецподразделение
24 августа 2024, 07:14

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Снайпер группы специального назначения обвиняется в передаче российской стороне через соцсети координат дислокации его подразделения, по которому позднее был нанесен удар ракетой «Искандер-М». Об этом сообщается в постановлении Шевченковского районного суда Киева.
Уточняется, что решение было опубликовано 4 июля, однако широкое распространение оно получило только сейчас. Согласно информации постановления, в ноябре прошлого года ВС России совершили удар ракетой «Искандер-М», в результате чего погибли и получили ранения военные подразделения снайпера, в том числе из числа руководящего состава.

Отмечается, что снайпер был завербован и неоднократно передавал данные о ВСУ за денежное вознаграждение.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
#спецоперация
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Российские бойцы ликвидировали до 480 бойцов ВСУ
Группировка «Запад» заняла 30 опорных пунктов и ликвидировала до 480 бойцов ВСУ
24 августа 2024, 06:27

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Группировка войск «Запад» взяла под контроль 30 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нейтрализовала 480 украинских бойцов. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Ивана Бигма.
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах таких населенных пунктов, как Торское, Степовае, Новоселовка, Петропавловка, Стельмаховка и Кругляковка.

«За сутки потери противника составили до 480 боевиков, два БТР М113, 7 артиллерийских орудий, 7 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены 7 складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА», – подчеркнул Бигма.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» подбили гаубицу Д-30 и уничтожили орудие ВСУ с расчетом в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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#всу
#сво
#украина
#вс рф
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Украинский снайпер навел «Искандер» на свое подразделение
24 августа 2024, 04:56

Фото: iStock/bpawesome

Снайпер Сил специальных операций (ССО) Украины направил ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер» на пункт дислокации своего подразделения в Авдеевском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда Киева.
Следствие установило, что в 2023 году украинские военные связались с российскими спецслужбами через мессенджер и сообщили координаты, а 19 ноября ракета попала в нескольких командиров 8-го полка ССО.

Отмечается, что ракета прибыла по месторасположению менее чем за неделю до атаки. Сам снайпер в это время находился на ротации.

10 августа стало известно, что российские войска выпустили ракету «Искандер-М» по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Ракета попала в цель, в результате чего погибли 15 человек командного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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#всу
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#удар
#суд
#киев
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В Германии назвали причины быстрого продвижения российских войск в ДНР
Репке: быстрое проживание ВС России в ДНР связано с отсутствие у ВСУ линий обороны
24 августа 2024, 02:19

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российские Вооруженные силы (ВС) стремительно продвигаются на запад в Донецкой народной республики (ДНР) в связи с отсутствием у Вооруженных сил Украины (ВСУ) линий обороны к востоку от Красноармейска, сообщает на своей странице в социальной сети X корреспондент немецкого издания Bild Джулиан Репке.
Репке также охарактеризовал положение ВСУ в Донбассе как катастрофическое. Отметив, что российские войска продвигаются в направлении Покровска и Торецка, Репке напомнил, что Киев приказал эвакуировать Покровск с населением в 65 000 человек в течение двух недель.

Ранее телеканал CNN сообщил, что жители Покровска, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, начали прятать своих детей от принудительной эвакуации, организованной местными властями в связи со стремительным продвижением российских войск. По данным властей, каждый день из города эвакуируют 600-700 человек.

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#украина
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#мнение
#вс рф
#киев
#эвакуация
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Российские FVP-дроны нанесли удар по машине с офицерами ВСУ в Сумской области
24 августа 2024, 01:33

Фото: iStock/trikolor

Российские FPV-дроны атаковали автомобиль с офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Писаревке и грузовик с живой силой в районе города Середины-Буды в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Представитель подпольной организации добавил, что в Глухове Сумской области было уничтожено не менее 20 украинских бойцов, направлявшихся в Курскую область.

Ранее FPV-дрон подразделения «Днепр» уничтожил пункт управления ВСУ. Операторы БПЛА обнаружили личный состав противника в оставленных жителями домах, организованных как пункты управления дронами.

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#дрон
#украина
#автомобиль
#всу
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Пункт дислокации ВСУ на Украине ликвидировали
Подполье: пункт временной дислокации ВСУ уничтожили в Сумской области
24 августа 2024, 00:37

Фото: istockphoto / RamonCast

Удару подвергся пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, передает РИА Новости со ссылкой на источники в подполье.
По словам собеседника агентства, Краснополье «получило три прилета ФАБов», один из которых поразил бывшую военную часть противовоздушной обороны (ПВО), где украинская армия разместила ПВД.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по бункеру в Сумской области, где Владимир Зеленский встречался с командующим ВСУ Александром Сырским.

До этого, в июле, ВСУ сдали ВС РФ координаты бункера генералов ВСУ для последующих ударов российскими «Кинжалами».

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#вс рф
#владимир зеленский
#александр сырский
#удар
#пво
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В Херсонской области назвали организаторов плана ВСУ по атаке с Черного моря
Сальдо: НАТО координирует атаку ВСУ с Черного моря
24 августа 2024, 00:24

Фото: сайт НАТО

Силы специальных операций Организации Североатлантического договора (НАТО) координируют запланированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Для провокации, как всегда, выбрана символичная дата, на этот раз – день независимости Украины», – заявил он, отметив, что российские бойцы готовы встретить противника и дать ему отпор.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ, оснащенные западной техникой, готовятся нанести удар из акватории Черного моря. По его словам, эта техника включает в себя несколько безэкипажных катеров, штурмовые катера и вертолеты.

До этого глава региона сообщил, что в Херсонской области был уничтожен катер и группа бойцов ВСУ. По его словам, оператор беспилотника обнаружил моторную лодку с шестью боевиками, двигавшуюся по реке в сторону одного из островов, и передал данные в пункт управления.

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#техника
#всу
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#херсонская область
#владимир сальдо
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В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к атаке с Черного моря
Сальдо: ВСУ с западным вооружением готовят атаку с Черного моря
24 августа 2024, 00:19

Фото: iStock/TebNad

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с западным вооружением готовят наступление в направлении Херсона со стороны Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в состав техники входят несколько безэкипажных катеров, штурмовые лодки и вертолеты. По словам Сальдо, в ближайшее время украинские силы попытаются высадиться на Тендровской и Кимберской косах. Глава региона отметил, что цель операции ВСУ – «поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области».

Ранее Сальдо сообщил, что в Херсонской области был уничтожен катер и группа бойцов ВСУ. По его словам, оператор беспилотника обнаружил моторную лодку с шестью боевиками, двигавшуюся по реке в сторону одного из островов, и передал данные в пункт управления.

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#владимир сальдо
#херсонская область
#всу
#техника
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