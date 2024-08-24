При атаке украинского дрона на белгородский поселок Малиновка пострадал мужчина

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ВСУ атаковали дроном поселок Малиновка Белгородского района, в результате чего местный житель получил ранение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что мужчина получил осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра. Уточняется, что пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.
Также, по словам Гладкова, в одном из частных домов выбило окна.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Также, по словам Гладкова, в одном из частных домов выбило окна.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова