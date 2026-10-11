Пять человек погибли в результате стрельбы в США
В американском штате Джорджия произошла стрельба, погибли пять человек. Об этом пишет New York Times со ссылкой на сведения местной полиции.
Инцидент произошёл в городе Дуглас и, как полагают правоохранители, был связан с домашним насилием. По словам главы местной полиции Брэннена Пруэта, незадолго до трагедии в службу поступил звонок от женщины: она жаловалась на то, что её муж курит в доме. Позже стали поступать сообщения о стрельбе. Прибыв на место, сотрудники обнаружили четыре тела и одного тяжелораненого человека, который позже скончался в больнице.
Мотив преступления пока остаётся невыясненным. Правоохранители предполагают, что подозреваемый мог совершить самоубийство, однако официально количество причастных к стрельбе лиц не названо.
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