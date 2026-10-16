Пять человек погибли в результате удара по президентскому дворцу в Йемене

16 октября 2026, 00:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Из-за ракетного удара по президентскому дворцу в Адене на юге Йемена, где размещается международно признанное правительство, погибли пять человек, еще 16 получили ранения. Об этом заявил глава Минздрава страны Касем Бхейбах.