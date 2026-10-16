Пять человек погибли в результате удара по президентскому дворцу в Йемене
Из-за ракетного удара по президентскому дворцу в Адене на юге Йемена, где размещается международно признанное правительство, погибли пять человек, еще 16 получили ранения. Об этом заявил глава Минздрава страны Касем Бхейбах.
По словам министра, все пострадавшие и погибшие — сотрудники охраны и гражданский персонал резиденции. Атака произошла в четверг. Ранее Минфинформации Йемена уточнил, что премьер-министр и члены кабинета не пострадали. По дворцу запустили минимум пять баллистических ракет.
Ответственность за обстрел взяли на себя мятежники-хуситы. По их утверждению, целью был оперативный штаб саудовских военных, находившийся в здании и оказывающий поддержку йеменскому правительству в боевых действиях против группировки.
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