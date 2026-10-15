В Европе голая туристка погибла в ДТП

15 октября 2026, 22:55

The Sun: в Португалии голая гостья отеля Ramada погибла в ДТП

Фото: istockphoto/Roman Chekhovskoy

В Португалии произошла трагическая авария, в результате которой погибла 49-летняя туристка из Бразилии. Инцидент случился около трех часов ночи в жилом районе Понте-да-Бика (муниципалитет Одивелаш). Об этом сообщает The Sun.