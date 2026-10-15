В Европе голая туристка погибла в ДТП
В Португалии произошла трагическая авария, в результате которой погибла 49-летняя туристка из Бразилии. Инцидент случился около трех часов ночи в жилом районе Понте-да-Бика (муниципалитет Одивелаш). Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, спасатели обнаружили женщину внутри перевернувшегося автомобиля без одежды. Пострадавшую извлекли из машины и попытались реанимировать, однако спасти ее не удалось.
Погибшая была постоялицей отеля Ramada. Незадолго до трагедии ее муж заявил о пропаже супруги и объявил ее в розыск.
Следователи рассматривают версию, согласно которой женщина занималась сексом с водителем во время движения, что могло стать причиной ДТП. Очевидцы утверждают, что мужчина выбрался из перевернутого автомобиля, поправил одежду и скрылся с места происшествия. В настоящее время его поиски продолжаются.
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