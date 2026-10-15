В Южном Тушино пьяного мужчину на путях сбил трамвай
В Южном Тушино трамвай №6 сбил нетрезвого мужчину. Об этом сообщил источник Агентства городских новостей «Москва».
Инцидент произошел на улице Сходненская возле дома 42. По словам собеседника агентства, пострадавший находился в сильном алкогольном опьянении.
Он сидел на трамвайных путях, когда его сбил трамвай №6. Мужчину госпитализировали. Движение трамваев в сторону Братцево остановили.
Ранее в Нижнем Новгороде подросток на моноколесе сбил ребенка. Случившееся сняли на видео. Оба участника движения упали на асфальт.
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