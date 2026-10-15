Достижения.рф

В Южном Тушино пьяного мужчину на путях сбил трамвай

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Южном Тушино трамвай №6 сбил нетрезвого мужчину. Об этом сообщил источник Агентства городских новостей «Москва».



Инцидент произошел на улице Сходненская возле дома 42. По словам собеседника агентства, пострадавший находился в сильном алкогольном опьянении.

Он сидел на трамвайных путях, когда его сбил трамвай №6. Мужчину госпитализировали. Движение трамваев в сторону Братцево остановили.

Ранее в Нижнем Новгороде подросток на моноколесе сбил ребенка. Случившееся сняли на видео. Оба участника движения упали на асфальт.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0