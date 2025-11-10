Пять человек пострадали от взрыва газа во время приготовления плова в Татарстане
В Набережных Челнах пять человек пострадали из-за взрыва газа, который произошел во время приготовления плова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в гаражном кооперативе «Гудок» на Казанском проспекте. В процессе приготовления плова группа людей не заметила, как помещение наполнилось газом. В результате случился мощный взрыв, но возгорания не последовало.
Пять человек пострадали. Один из них в тяжелом состоянии с травмой головы, еще четверо — в состоянии средней тяжести с ожогами. По информации источника, пострадавшие не стали вызывать спасателей и самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу.
