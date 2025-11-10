10 ноября 2025, 02:43

SHOT: взрыв в жилом доме Волгограда мог произойти неслучайно

Фото: istockphoto / Chalabala

Беседу на повышенных тонах и удары в стену слышали жильцы многоэтажки в Волгограде перед взрывом. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.





Свидетели зафиксировали, как из квартиры на четвертом этажи доносятся крики и ругань. Вполне вероятно, супруги выясняли между собой отношения. При этом за десять минут до взрыва соседи услышали громкие стуки в стену.



«Местные жители считают, что взрыв произошёл неслучайно. Точные причины сейчас выясняются. Пожар был быстро потушен сотрудниками МЧС. Госпитализирован мужчина», — пишет издание.