Один человек погиб в результате аварии с маршруткой в Бурятии

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

В Прибайкальском районе Бурятии столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County. Об этом сообщили в республиканской полиции.



Инцидент случился утром в понедельник, 10 ноября, около 07:00 по местному времени (02:00 по мск). Столкновение произошло на участке дороги в одном километре от села Гремячинск.

По данным правоохранительных органов, водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм. Пассажир Toyota Corolla с тяжёлыми повреждениями был доставлен в больницу. Кроме того, травмы получил один из пассажиров маршрутного автобуса.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего.

Александр Огарёв

