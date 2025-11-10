Один человек погиб в результате аварии с маршруткой в Бурятии
В Прибайкальском районе Бурятии столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County. Об этом сообщили в республиканской полиции.
Инцидент случился утром в понедельник, 10 ноября, около 07:00 по местному времени (02:00 по мск). Столкновение произошло на участке дороги в одном километре от села Гремячинск.
По данным правоохранительных органов, водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм. Пассажир Toyota Corolla с тяжёлыми повреждениями был доставлен в больницу. Кроме того, травмы получил один из пассажиров маршрутного автобуса.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего.
