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Молния ударила в самолет в воздухе

Baza: В Чили молния ударила в самолет при перелете
Фото: istockphoto/Angelo F-

Молния попала в самолет во время полета над Чили — момент удара случайно снял пассажир. Видео опубликовала Baza.



Инцидент произошел на борту, следовавшем из Антофагасты на севере Чили в Сантьяго. Вспышка на мгновение озарила салон, после чего раздался громкий хлопок.

Реакцией пассажиров стали громкие возгласы и нервный смех. Пострадавших нет. Воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения.

Ранее самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Шереметьево и сломал часть крыла. Лайнер Airbus A330 авиакомпании iFly вернулся в Москву из Хабаровска.

Никита Кротов

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