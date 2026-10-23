Молния ударила в самолет в воздухе
Baza: В Чили молния ударила в самолет при перелете
Молния попала в самолет во время полета над Чили — момент удара случайно снял пассажир. Видео опубликовала Baza.
Инцидент произошел на борту, следовавшем из Антофагасты на севере Чили в Сантьяго. Вспышка на мгновение озарила салон, после чего раздался громкий хлопок.
Реакцией пассажиров стали громкие возгласы и нервный смех. Пострадавших нет. Воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения.
Ранее самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Шереметьево и сломал часть крыла. Лайнер Airbus A330 авиакомпании iFly вернулся в Москву из Хабаровска.
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