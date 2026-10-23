Серия взрывов прогремела в Эр-Рияде
В районе столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Местные жители получили предупреждения о воздушной тревоге через мобильные приложения. Экстренную ситуацию также объявили в городе Наджран.
Ранее Reuters со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию сообщило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, которую йеменские хуситы направили в сторону Эр-Рияда. 22 октября хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар аналогичным снарядом по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Кроме того, они атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу на западе страны.
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