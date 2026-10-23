В Эквадоре семья убитого крестом священника потребовала расследования
Родственники священника, погибшего в Эквадоре из-за упавшего во время службы распятия, потребовали расследовать происшествие. Об этом пишет VT.co.
Во вторник, 20 октября, семья отца Патрисио Альфредо Санчеса Молинари потребовала в прокуратуре досконально разобраться в причинах трагедии. Близкие хотят знать, был ли крест закреплен надлежащим образом и приняли ли в церкви все необходимые меры безопасности. Издание отмечает, что официальная техническая экспертиза пока не проводилась.
«Возможно, на то была воля Божья, но в Гуаякиле должно быть проведено расследование», — сказал один из родных погибшего.Напомним, трагедия произошла 17 октября в католической церкви Перпетуо Сокорро в городе Гуаякиль провинции Гуаяс. Пастор вел богослужение, которое транслировалось онлайн. На 27-й минуте службы большой деревянный крест с распятием, располагавшийся на стене прямо за кафедрой, с которой выступал священник, упал и ударил его по голове.
На опубликованных кадрах видно, как прихожане подбежали к нему и пытались привести его в чувство, но безуспешно. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, спасти его не удалось. Изначально полиция квалифицировала дело как несчастный случай.