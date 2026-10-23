В Эквадоре семья убитого крестом священника потребовала расследования

23 октября 2026, 09:09

Фото: iStock/Dziurek

Родственники священника, погибшего в Эквадоре из-за упавшего во время службы распятия, потребовали расследовать происшествие. Об этом пишет VT.co.





Во вторник, 20 октября, семья отца Патрисио Альфредо Санчеса Молинари потребовала в прокуратуре досконально разобраться в причинах трагедии. Близкие хотят знать, был ли крест закреплен надлежащим образом и приняли ли в церкви все необходимые меры безопасности. Издание отмечает, что официальная техническая экспертиза пока не проводилась.

«Возможно, на то была воля Божья, но в Гуаякиле должно быть проведено расследование», — сказал один из родных погибшего.