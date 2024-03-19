Пять человек пострадали при взрыве в многоэтажке в Нижнем Новгороде

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Пять человек, среди которых трое детей, пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Юлиуса Фучика произошёл взрыв на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, в доме взорвался газ.
Спасатели оперативно эвакуировали 167 жильцов, среди которых было 23 ребёнка. Из них пятеро пострадали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Их жизням ничего не угрожает.
На данный момент пожарные полностью ликвидировали возгорание.
Причины произошедшего взрыва будут устанавливаться.
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Спасатели оперативно эвакуировали 167 жильцов, среди которых было 23 ребёнка. Из них пятеро пострадали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Их жизням ничего не угрожает.
Причины произошедшего взрыва будут устанавливаться.
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Анастасия Чинкова