В Новосибирске неизвестный устроил фейерверк в одном из отделений банка

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В отделении Сбербанка в Новосибирске неизвестный запустил фейерверк. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в отделении на улице Кошурникова. Некий мужчина зашел в офис и кинул пиротехнику. В помещении находилось несколько посетителей, но нарушителя правопорядка никто не разглядел.
По предварительным данным, постаревших нет.
Сейчас сотрудники правоохранительных ищут подозреваемого. В здание никого не впускают. На месте происшествия также работает Росгвардия.
Ранее сообщалось, что 80-летняя пенсионерка по указке украинских кураторов запустила фейерверк на избирательном участке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, постаревших нет.
Ранее сообщалось, что 80-летняя пенсионерка по указке украинских кураторов запустила фейерверк на избирательном участке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак